أقل متر بـ8860 جنيهًا.. الإسكان تعلن آخر فرصة للتقديم لحجز شقق "جنة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الخميس المقبل 3 أكتوبر، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ3336 وحدة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر.

والطرح الجديد من شقق جنة، بـ5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2.

ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/).

وصل سعر المتر في أكتوبر بالتوسعات الشمالية لـ9470 جنيهًا، وفي مدينة الشيخ زايد سجل 11925 جنيهًا.

أما مدينة القاهرة الجديدة سجل سعر المتر بها 10285 جنيهًا، بينما استقر السعر في مدينتي دمياط الجديدة عند 9080 جنيهًا للمتر، وفي المنصورة الجديدة 8860 جنيهًا.

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ولمعرفة طريقة التقديم الإلكتروني والأوراق المطلوبة.. اضغط هنا

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