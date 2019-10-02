ننشر الأسعار المدعومة لتقاوى 7 محاصيل من الزراعات الشتوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، أسعار تقاوى 7 محاصيل للزراعات الشتوية مدعومة من وزارة الزراعة ، بسعر مخفض عن مثيلاتها من الأسواق الخارجية، توجد حاليا بمنافذ إدارة انتاج التقاوى، ومديريات الزراعية ، والجمعيات التعاونية . -أصناف تقاوى القمح وزن العبوة 30 كيلو بـ 250 جنيه . -أصناف الفول البلدى وزن 35 كيلو 940 جنيه . -أصناف الشعير عبوة 30 كيلو تبلغ 300 جنيه . -أصناف البرسيم وزن عبوة 10 كيلو يبلغ 320 جنيه . Advertisements -أصناف البصل والحبة السوداء عبوة وزن 1 كيلو بـ200جنيه . - أصناف الفاصوليا " نيراسكا – وجافة عبوة وزن 10 كيلو بسعر 320 جنيه -اصناف البسلة انتصار 1 و2 عبوة وزن 10 كيلو بسعر 250 جنيه.

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