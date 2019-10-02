شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على خدمات وزارة التضامن للمسنين فى الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، انفوجراف عن الخدمات التى تقدمها للمسنين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، احتفالا باليوم العالمى للمسنين.

وكانت الوزارة قد أكدت الاهتمام بمظلة الحماية لكبار السن، فمن خلال برنامج كرامة الذى يستهدف توفير حياة كريمة للمسنين غير القادرين على العمل، ويقدر عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم به 44 ألف ,673 مسن وذلك منذ بدء البرنامج عام 2015 ويبلغ قيمة الدعم 450 جنيه شهرياً ومن خلال برنامج الضمان الاجتماعي يقدر عدد المستفيدين عن عام 2017/2018 منه 199 ألف 995 مسن بإجمالي 852 مليون و381 الف جنيه.

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