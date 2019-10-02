شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: "الضرائب" لن تتخذ أى إجراءات ضد الأعضاء إلا بعد إخطار النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب، وغرفة شركات السياحة، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، موضحا أنه وفق بنوده فسيتم عقد دورات تدريبية متخصصة للمرشدين السياحيين، وشركات السياحة، على يد خبراء لشرح أحكام القانون، والإجراءات الواجب اتباعها، وما عليهم من التزامات.

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وأوضح النحلة، لليوم السابع، أن البروتوكول أكد عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أية إجراءات بشأن التهرب الضريبى تجاه أىّ من المُرشدين السياحيين، إلا بعد الرجوع للنقابة، وإخطارها بذلك، بالإضافة إلى عدم تعامل شركات السياحة إلا مع المُرشدين السياحيين المُسجلين بالمصلحة، لافتا إلى أن الحفاظ على دوام التواصل مع المصلحة باعتبار النقابة هى جهة تمثيل أعضائها للتعرف على أية مُتطلبات أو استفسارات لضمان التطبيق الصحيح له.

وأشار إلى أن البروتوكول سيتم تفعيله بداية من شهر أكتوبر الحالى، ولمدة عام، ويُجدد تلقائيا لمدد مماثلة، على أن يُخطر الطرف الراغب فى إنهاء هذا البروتوكول الطرفين الأخرين قبل إنتهاء مُدته بثلاثة أشهر على الأقل.