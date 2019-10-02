شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 2.474 مليون كشاف موفر للطاقة فى الشوارع بـ 1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل استكمال مشروع توفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة للطرق والشوارع فى المحافظات، خلال العام المالى الحالى 2019/2020.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه منذ انطلاق المشروع وحتى الآن تم توريد وتركيب 2.474 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 1.879 مليار جنيه، كما أنه من المقرر خلال العام المالى الحالى تركيب 500 ألف كشاف بمشتملاتها فى الشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مشروع توفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة للطرق والشوارع فى المحافظات، تعمل فيه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع بهدف توفير الكهرباء المستهلكة فى إنارة الشوارع وتحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بها ودعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية .