​اليوم.. نظر تجديد حبس "أبوالفتوح" بتهمة التحريض ضد الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تنظر الدائرة 28 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.​

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