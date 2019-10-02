​"إعلام الأزهر" تنظم منتدى "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر منتدى إعلامياً بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بعنوان، "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامى" اليوم الأربعاء بحضور أساتذة الإعلام في مصر وطلاب كليات الجامعة المختلفة وخاصة كلية الإعلام، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لتوجيه الشباب نحو رؤية إعلامية واضحة تحصنهم من الوقوع فى مخاطر الإعلام المضلل وتدعم قدراتهم الذاتية على قراءة الرسالة الإعلامية بوعي، كما تمكنهم من اكتشاف الرسائل السلبية والمضللة التى انتشرت مؤخراً.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الجلسة الأولى كلمة للدكتور محمد عبد الفضیل القوصي وزیر الأوقاف الأسبق، ونائب رئیس المنظمة العالمیة لخریجى الأزهر، بعنوان: "الإرهاب واستراتیجیات المواجهة الفكریة، وكلمة لعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدكتور غانم السعيد، بعنوان "مسؤولیة الكلمة وأثرها فى بناء السلم المجتمعي"، بالإضافة إلى عرض لمشروع سفراء الأزهر تقدمه د.أنوار عثمان المشرف على مشروع سفراء الأزهر.

كما تناقش الجلسة الثانية المحاور الإعلامية المتخصصة، ويتحدث الدكتور حسین أمین أستاذ الصحافة والإعلام ومدیر مركز كمال أدهم بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة "حول الإعلام الدولى وتطور مسار الصورة الذهنیة للإسلام فى الغرب"، كما يتحدث الدكتور سامى الشريف، وزیر الإعلام الأسبق وعمید كلیة الإعلام بالجامعة الحدیثة للتكنولوجیا والمعلومات عن "الدرایة الإعلامیة للشباب فى مواجهة التضلیل الإعلامي".

وتُعقد فعاليات المنتدى فى تمام العاشرة والنصف بمركز الشيخ زايد بحرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، ويدير المنتدى الدكتور إسلام عبدالرءوف، المدرس بكلية الإعلام.