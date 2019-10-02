شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الالتزام بتعليمات المرور والسرعة الزائدة والمخدرات: «الطريق إلى الرحلة الأخيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم الاهتمام الكبير بالطرق فى محافظة الإسكندرية، وفتح محاور وطرق جديدة وتطوير القديم للحد من الحوادث، إلا أنها ما زالت تفوح منها رائحة الدماء التى تسيل عليها يوميا ما بين مصاب ومتوفى، بسبب كثرة الحوادث التى اختلفت أسبابها.

وترصد «المصرى اليوم» أخطر سبعة طرق رئيسية بالإسكندرية وأكثرها إسالة للدماء، خاصة مداخلها الأربعة، حيث يقع فى الغرب الطريق الصحراوى، والشرق الطريق الزراعى، وأقصى الشمال الطريق الساحل الشمالى، ويمر من منتصفها الطريق الدولى، وفى داخل المحافظة طريق الكورنيش، وطريق وادى القمر، وأم زغيو.

وتعد هذه الطرق من أخطر الطرق، التى راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين بسبب الحوادث المختلفة، إذ يشترك فى أسبابها عدد من العوامل، منها عدم التزام الأهالى بالتعليمات المرورية واستخدام الكبارى والأنفاق وإشارات المرور للعبور بسلام، وإهمال السائقين والسير بسرعة جنونية وتعاطى بعض المواد المخدرة وعدم صالحية سيرة السيارة، مع ضعف أداء المرور وقلة تواجد رادار السرعة ولجان الكشف على المخدرات.

مصطفى محمد، سائق، قال إن أخطر الطرق فى الإسكندرية، الطريق الصحراوى، خاصة بعد توسعة الحارات، إذ أصبح السائقون يسيرون بسرعة جنونية، ما يجعل أمر التصادم حتميا، خاصة فى فصل الشتاء، موضحا أن أمطار الشتاء تجعل الأسفلت زلق مما يجعل عملية تحكم السائق بالسيارة صعبا، وثانيا الطريق الدولى الساحلى من أخطر الطرق، ولا يوجد أى نقطة خدمية خاصة بالإسعاف، ويحتاج الطريق إلى صيانة حيث يوجد به عدد كبير من الحفر ومشاكل الإضاءة المختلفة على الطريق، وتتسبب فى عدد كبير من الحوادث.

وأكد«مصطفى» أن معظم الطرق تدهورت بسبب عدم صيانة ومعظمها طرق حيوية داخل المحافظة منها طريق أم زغيو، الذى يعد من أهم الطرق التى تربط بين طريق إسكندرية مطروح الدولى الساحلى، وطريق الإسكندرية، القاهرة الصحراوى، موضحا أن مياه الصرف الصحى تغمره مما أدى إلى تآكل الطبقة الأسفلتية مما يؤدى الى انقلاب سيارات النقل المحملة بالأخشاب.

وقال «سعيد محمد»، سائق نقل، إن أغلب الطرق داخل المحافظة تحتاج إلى صيانة شاملة وأخطرها فى الداخل، طريق وادى القمر، الذى يعد ممرا للدخول إلى وسط الطريق بين ميناء الداخلية والإسكندرية وقد انتهت المحافظة من تطويره منذ فترة ولكن ما زال الخطر داميا فى مساحة لا تتعدى الكيلو متر حيث يتحول الطريق الى حارتين فقط لا يوجد بينهم فاصل مما يجعل أمر التصادم سهلا مع السرعات الزائدة للسائقين.

وأشار«محمد»، إلى أن الطريق الصحراوى أكثرها استنزافا للدماء، وذلك بسبب عدم التزام الأهالى باستخدام الكبارى للعبور إلى الجانب الآخر، ويعد من أخطرها وبالأخص المنطقة الواقعة ما بين بوابة الرسوم إلى وسط المحافظة والتى أصبحت أغلبها مناطق سكنية وصناعية ولكن المشكلة فى المواطنين الذين يحاولون العبور دون صعود الكبارى، مما يعرض حياتهم لخطر الموت.

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وقال محمد عبدالمنعم، سائق بأحد مخازن الخشب، إن طريق أم زغيو الوحيد الذى يربط بين طريقى الصحراوى والساحلى، كما يعتبر البديل الرئيسى للعمومى لربطه بين الكيلو 21 حتى البيطاش مما يساعد على رفع التكدس والزحام المرورى من طريق إسكندرية مطروح، وتساءل مستنكرا: «كيف يُترك لكى يصبح من أسوأ الطرق»، وأضاف أن هذا الطريق شهد العديد من الحوادث المرورية المروعة والتى راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل ومصاب بسبب حالته المتردية.

وقالت هدى عادل، إن الأخطر من الطرق السائقين غير الملتزمين وشاربى المواد المخدرة فهم يعرضون حياتهم وحياة الأهالى للخطر والموت بسبب السرعة الجنونية، مشيرة إلى أغلب الطرق وشوارع الإسكندرية، تعانى من هبوط وتصدعات فى الأسفلت مما يصيب العربات بأذٍ بالغ، وتؤكد أهمية رفع كفاءة الطرق وفرض غرامات تحصل فوريا من المشاة عند العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك وإنارة الطرق الخارجية بصورة جيدة.

وقال محمد السمرى، محام بالاستئناف، إن طريق الكورنيش هو الأخطر بسبب ضعف الإضاءة والسرعة الجنونية للسائقين مما يعرض حياة المرأة إلى الموت، موضحا أن أغلب قضايا الحوادث تكون ناتجة عن تلاعب السائقين بالسيارة (غرز) والشكر بسرعة جنونية، مشيرا إلى أن عدم التزام الأهالى بالتعليمات المرورية هو من أكثر الأسباب لانتشار الحوادث على الكورنيش لعدم استخدام إشارات المرور والإنفاق مما يعرضهم للموت الأكيد.

وأضاف «السمرى»: «الطريق الزراعى لا يقل خطورة عن الصحراوى فى الحوادث، مثل طريق الساحل إسكندرية مطروح، وذلك بسبب السرعات الزائدة للسائقين وعدم الالتزام بقوانين المرور وتطبيقها للحفاظ على أرواحهم».

وقال «محمد حلاوة» نائب رئيس مجلس نقابة النقل البرى بالإسكندرية، إن أخطر الطرق فى المحافظة مداخلها الرئيسية وهى الطريق الصحراوى، ويبدأ من كارفور إلى بوابات الرسوم وأخطر أماكن يتكرر بها حوادث تصادم السيارات كوبرى أبوالخير وباقى الطريق حوادث فردية.

وأضاف: «بالرغم من إنشاء كبارى إلا أن الأهالى لا يلتزمون والصورة أنه الآن تغيرت عن الماضى وأصبحت جوانب الطريق مناطق صناعية وسكنية على عكس الماضى كانت صحراء». وأضاف نائب رئيس مجلس نقابة النقل البرى، أن أغلب الطرق تخالف الكود المصرى وتفتقر إلى العلامات الإرشادية وتقسيم الحارات، مشيرا إلى أن أغلب هذه الطرق تحولت إلى خطره بسبب فواصل الكبارى وكثرة الحفر بها مما يفاجئ السائق ويجعل عملية التحكم فى السيارة صعبة مثل الطريق الدولى الذى يبدأ من برج العرب إلى أبوقير.

وتابع: «طريق الكورنيش لا يقل خطورة عن الطرق السابقة وبالأخص مع عدم التزام المارة بالتعليمات واستخدام الإشارات للعبور مع استهتار أغلب السائقين والسير بسرعة زائدة».

وأشار «حلاوة» إلى أن هناك الكثير من الحوادث على الطريق الزراعى أيضا، والتى تؤدى إلى وفاة الكثير، وقال: «طريق مطروح وسرعات الشباب الجنونية فى القيادة تؤدى إلى النهاية السريعة»، مضيفا أن أخطر الطرق الداخلية أم زغيو ووادى القمر.

وتابع: «السبب الرئيسى فى كثرة الحوادث يعود إلى نقص التوعية للمواطنين والسائقين، وعدم التزامهم يحول الطريق الطبيعى إلى كارثى، وضعف الإضاءة فى بعض الطرق وقلة رادارات رصد السرعة على الطرق يجعل السائقين غير ملتزمين بالسرعات المحدد، وعدم صيانة الطرق بشكل دورى يؤدى إلى الموت».