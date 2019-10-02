شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى بلجراد تنظم أول مؤتمر للتعاون الاقتصادى بين إفريقيا والبلقان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة مصر فى بلجراد، نيابة عن مجموعة السفراء الأفارقة، مؤتمر «الفرص القارية للتجارة والاستثمار بين إفريقيا والبلقان: دراسة حالة صربيا»، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية وبمشاركة وفد مصرى مكون من المهندس أسامة صالح، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى- الصربى، وممثلى وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى.

وترأس السفير عمرو الجويلى، سفير مصر لدى صربيا، عددًا من جلسات المؤتمر، وأبرز فى كلمته الافتتاحية أهم إنجازات منتصف المدة لرئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية المتمثلة فى دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ والمشروعات الكبرى للارتقاء بالبنية التحتية، ووجّه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الصربى والبلقانى للمشاركة فى كل من أسبوع البنية التحتية الإفريقية فى نوفمبر المقبل بالقاهرة، إضافة إلى منتدى السلام والتنمية المستدامة فى ديسمبر.

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وشارك سفير مصر فى بلجراد فى مؤتمر صحفى موسع، على هامش المؤتمر، بجانب النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربى، حيث أعرب خلاله عن التقدير للمشاركة رفيعة المستوى من قِبَل الحكومة الصربية والحضور الواسع من دوائر الأعمال.

ونوه بأن طرح السفارة المصرية فكرة المؤتمر، والمبادرة بتنظيمه، جاء ليعكس الأولوية التى تخصصها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة لكل الدول الإفريقية، وهو ما تجلى فيما حققه المؤتمر من خلق قنوات اتصال بين الفاعلين الاقتصاديين فى كل من إفريقيا والبلقان، بما يمهد الطريق لزيادة التجارة والاستثمارات بينهما بهدف الوصول إلى مستوى يتناسب مع العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة.

وثمّن «الجويلى» حرص مفوضية الاتحاد الإفريقى على إيفاد كل من مدير إدارة التجارة والصناعة بالمفوضية ونائب المراقب الدائم للاتحاد الإفريقى لدى مكتب الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة الدولية فى جنيف، لتناول أولويات الاتحاد على مستوى القارة وضمن المنتديات متعددة الأطراف.

وأثنى الحضور على ثراء برنامج المؤتمر الأول للأعمال، والذى تناول فى جلساته المختلفة العلاقات التجارية الحالية بين إفريقيا ودول البلقان وإمكانيات زيادتها، والتعاون فى مجال الاستثمار، والأجندة التجارية متعددة الأطراف لإفريقيا، والترويج للفرص الاستثمارية فى منطقة غرب البلقان، والفرص التجارية والاستثمارية فى إفريقيا.