"الزراعة" تحدد 7 توصيات لأشجار الفاكهة المتساقطة والمشمش بالمقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإجراءات الفنية والتوصيات التى تتبعها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة من خلال تقديم جميع الإرشادات الفنية خلال الفترة الحالية والخاصة بزراعات حدائق الفاكهة المتساقطة "التفاح والكمثرى والمشمش والبرقوق.."، نلخصها فى السطور التالية: - المحافظة على نظام الرى خلال الموسم والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط. - التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. - فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة لأنها هى التى تحمل المحصول فى العام القادم. Advertisements - تسميد أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط. - الرية الأولى: 3 كجم سلفات بوتاسيوم. - الرية الثانية: 3 كجم نترات نشادر. - الرية الثالثة: 2 لتر حامض الهيوميك.

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