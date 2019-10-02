شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية تقيم حفل تخرج طلاب كلية اللغة والإعلام بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات المتخصصة والتابعة لجامعة الدول العربية حفل تخرج طلبة كلية اللغة والإعلام (الدفعة السابعة) بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية.

وأقيمت حفل التخرج بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من الفنانين والإعلامين، حيث بلغ عدد الخريجين ١٢٠ خريجاً من قسم الإعلام و ٤٠ خريجاً من قسم اللغة والترجمة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية.

وهنأت وزيرة الهجرة خلال كلمته الخريجين، وأثنت على تواجد عدد كبير من الطالبات ضمن الخريجين، وهو ما يتواكب مع المرحلة الحالية التى يتم تشجيع المرأة فيها بشكل عام على الانطلاق فى جميع المجالات وما يؤكد ذلك وجود ٨ وزيرات بالحكومة الحالية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية خلال كلمته أنه تم افتتاح فرع جديد للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وأن الطلاب انتظمت بالدراسة، وسيتم فرع جديد للأكاديمية بمدينة الشارقة الإماراتية خلال احتفالات اكتوبر.

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وأشاد رئيس الأكاديمية العربية بكلمة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار عن الأكاديمية وتقدمها فى المستوى العلمى وتخريج دفعات من الطلاب المتميزين، مهنأ الخريجين وأسرهم.