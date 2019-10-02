شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح الموسم الثقافى لسفراء الأزهر بعنوان "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وكلية الإعلام اليوم المنتدى الإعلامى لمشروع سفراء الأزهر تحت عنوان "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامى"، وذلك بهدف نشر الوعى والثقافة وتبادل الخبرات، وفى إطار مبادرة المنظمة "أوطان بلا إرهاب".

ويأتى ذلك ضمن اهتمام المنظمة ودعماً لجهود الدولة المبذولة لمواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، وإقامة برامج توعوية مستمرة لأبناء الأزهر لحمل رسالة الرحمة والسلام فى العالم كله، ونشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام، والوقوف فى وجه الأفكار الإرهابية المتطرفة.

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ويفتتح المنتدى الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ووزير الأوقاف الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، الدكتورة أنوار عثمان المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر عن أنشطة المشروع ودوره فى مواجهة التطرف الفكرى.

ويحاضر بالمنتدى الدكتور سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وتدور كلمته حول "الإعلام الغربى وصناعة الصورة الذهنية للإسلام"، الدكتور حسين أمين استاذ الإعلام، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن "الدراية الإعلامية للشباب فى مواجهة التضليل الإعلامي"، ويدير المنتدى الدكتور إسلام عبد الرؤوف المدرس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

ويهدف المنتدى إلى شرح آليات السوشيال ميديا وتوعية الجمهور بالإعلام الفاسد وضوابط الإعلام المعتدل، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الساعة العاشرة صباحا.