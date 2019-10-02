شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التنمية المحلية تكشف شروط الحصول على قرض المشروعات من "صندوق الوزارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر صندوق التنمية المحلية أحد أدوات وزارة التنمية المحلية التى تمول بها الشباب والمرأة المعيلة فى القرى والمحافظات، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى أقرضها صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن بلغ 627 مشروعا باستثمارات 7.1 مليون جنيه.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن الشروط العامة للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية، قائلاً: "هناك شروط تتعلق بكل مشروع يقدمه طالب القرض وهناك شروط عامة".

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وأضاف قاسم أن أول الشروط العامة هى أن يكون سن طالب القرض والضامن بين 21 و55 عامًا، باستثناء المرأة المعيلة، حيث يمكن إقراضها حتى سن 60 عامًا، كما أنه يجب ألا يكون طالب القرض أو الضامن من العاملين بوحدات الإدارة المحلية سواء فى القرى أو المراكز أو المحافظات.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "من الشروط العامة أيضًا أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية طبقًا لما هو وارد فى بطاقة الرقم القومى، التى يجب أيضًا أن تكون سارية المفعول، كما يشترط أن يتمتع بالسمعة الحسنة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور".