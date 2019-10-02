شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الوراق ينظمون احتفالات بذكرى 6 أكتوبر.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم أهالى وعائلات الوراق بالجيزة حفلا شعبيا كبيرا يوم الأحد المقبل، احتفالا بنصر السادس من أكتوبر، وعرفانا بدور الجيش المصرى فى حماية الشعب.
وقال أدهم عبد الحى سالمان، أحد أهالى الوراق، ومنظمى الاحتفالية، إنه من المقرر أن يتم تكريم الأطفال والطلبة المتفوقين، بمشاركة مبادرة "بنكبر ببعض"، كما سيتم تنظيم عروض شعبية.
وأضاف سالمان أنه من المقرر أن يحضر جميع عائلات الوراق والمناطق المحيطة بها، وذلك بمقر الاحتفالية، بشارع العروبة بجوار بنزينة الغاز.
وتحتفل مصر الأحد القادم بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد والذى أبهرت مصر فيه العالم بهزيمة العدو وتكبيده أكبر الخسائر فى وقت قياسى، 6 ساعات، واستردت أرض سيناء الحبيبة.
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