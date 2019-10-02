شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب أردوغان يعانى الشيخوخة".. خبير اقتصادى تركى يفضح فشل أنقرة فى عهد الديكتاتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الخبير الاقتصادي التركي أوغور جيفالاك، سياسات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الاقتصادية الفاشلة، مؤكدا أن الحزب يعانى من شيخوخة.

ونقل صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، عن الخبير الاقتصادى التركى تأكيده أن حكومة حزب العدالة والتنمية، باتت غير قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم، بعد أن أصابتها الشيخوخة، قائلا: "لم يعد لديهم ما يقدمونه يتصرفون عقلية عام 1995، والموارد باتت تقل بشكل عكسي مع زيادة السكان".

وتابع،"لا شيء بعد الاقتراض الجنوني الذي شهدناه في تركيا في الفترة بين 2002-2013، لقد مرت 10 سنوات منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم، ولا يمكنه أن يجعلوا الآخرين يتحملون فاتورة أخطائهم، ولكنهم سيفعلون ذلك، وسيتحملون هم أيضًا نصيبهم.

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وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن الاقتصاد التركي تأثر بشدة منذ العام الماضي، على إثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية، والتي أدت إلى تراجع الليرة أمام العملات الاجنبية وارتفاع معدل التضخم في البلاد، موضحا أن تركيا ستشهد أزمة صعبة للغاية لم تشهدها منذ عام 1945، حيث لا يوجد حل اقتصادي في هذه الظروف. لن يتم حل الأزمة الاقتصادية التركية دون حل الأزمة الاقتصادية العالمية أولًا، ويجري الآن إقامة نظام عالمي جديد، وعليكم أن تتحركوا وفقًا لهذا النظام الجديد.