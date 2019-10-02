شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."كنا فين و بقينا فين" تطوير العشوائيات بالإسكندرية وتوفير 20 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كنا فين .. و بقينا فين "، عبارة يعرفها الشعب المصرى بعد الطفرة التنموية، التى شهدتها البلاد فى الخمس سنوات الأخيرة، و لعل أهم ما يميز الاسكندرية ما شهدته من طفرة فى ملف تطوير المناطق العشوائية ، ومنها تطوير 10 مناطق عشوائية خلال الخمس سنوات الأخيرة، يأتى فى مقدمتها مدينة بشاير.

"كنا فين".. 33 منطقة عشوائية شكلت حزام حول أطراف المحافظة

تعد محافظة الاسكندرية من المدن الحضارية ،التى أصيبت بأفة المناطق العشوائية وتعرضت على مدار السنوات الماضية فى الفترة ما قبل أحداث يناير 2011 ، حتى شكلت 33 منطقة عشوائية حزام حول أطراف المحافظة.

ويشير تقرير التنمية البشرية المحلية الصادر من معهد التخطيط القومى عام 2015، إلى أن وسط تلك المناطق العشوائية يوجد نحو 10 مناطق غير أمنة و تمثل خطورة على سكانها وتصنف على أنها المناطق العشوائية الاكثر خطورة و أهمها منها منطقة الطوبجية والمصلحى نجع العرب وادى القمر والعرائس ،و ذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق الغير أمنة لعام 2009 ،وعقب تحديث الخريطة القومية فى عام 2012 بلغ عددالمناطق الغير أمنة 8 مناطق ثلاثة منها تقع فى حى غرب و العجمى و اثنين فى حى العامرية.

"بقينا فين".. الانتهاء من بشاير الخير 1 و 2 و جارى إنشاء 3 و 5

شهدت محافظة الاسكندرية خلال الخمس سنوات الاخيرة طفرة تنموية فى ملف تطوير العشوائيات، حيث تحول الحلم لحقيقة ببناء مدينة بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب غرب الاسكندرية.

و بعد النجاح الكبير الذى حققتة مدينة بشاير الخير 1و2 و التى قدمت نموذج يحتذى به فى تطوير المناطق العشوائية ليس فقط فى الاسكندرية بل فى محافظات مصر كلها ، و تواصل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أعمال المشروع ، بإنشاء بشاير الخير 3و5 ، فى حين يتم إنشاء بشاير الخير 4 بمحافظة البحيرة ليصبح مشروع قومى متكامل تم إنجازة فى فترة وجيزة لا تتعدى عامين أو ثلاثة، وتم تسليم الأهالى الوحدات السكنية ببشاير الخير 1 و 2 كاملة المفروشات والأجهزة ، ليضم المشروع 8 الاف وحدة سكنية ، حيث تضمن مشروع بشاير الخير 1 يضم 1632 وحدة سكنية ، بشاير الخير 2 تضمن 2000 وحدة سكنية ، بشاير الخير 3 تضمن 5000 وحدة سكنية ، بإجمالى 8 ألاف وحدة سكنية .

ـ تطوير 9 مناطق عشوائية أخرى أهمها كوم الملح و الجراية و المفروزة

وتعمل محافظة الاسكندرية حاليا على تطوير 9 مناطق عشوائية، حيث قامت بتوقيع بروتكول ثلاثى بين محافظة الاسكندرية وصندوق تطوير العشوائيات لتوفير مساكن بديلة لسكان منطقة كوم الملح وتم إنشاء 617 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى أعمال تطوير و رفع كفاءة الطرق و المرافق بمنطقة عزبة سكينة ، بتكلفة 25 مليون جنيه وأعمال رصف و تطوير واضاءة بـ 21 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة عزبة حجازى شرق الاسكندرية بتكلفة بلغت 2 مليون و 208 ألف جنية و قد تم الانتهاء من أعمال التطوير ،بالاضافة إلى أنه يتم حاليا إنشاء 90 وحدة سكنية لتطوير منطقة فرن الجراية بتكلفة 34 مليون.

ويتضمن المشروع إنشاء 101 وحدة سكنية لمنطقة المفروزة بتكلفة 38 مليون، و أخيرا إنشاء 82 وحدة سكنية لمنطقة مثلث السكة الحديد بتكلفة 31 مليون

وتعد منطقة الهضة الصينية من أهم المناطق التى صنفت بأنها تمثل خطورة داهمة على أرواح السكان ،و قد تم بناء المساكن بصورة عشوائية فوق هضبة مرتفعة مهددة بالانهيار ، و تقع تلك المساكن فى حى العجمى ، و قد وضعت محافظة الاسكندرية خطة لتطوير المنطقة و نقل السكان.



2000 وحدة سكنية فى بشاير 1



التخطيط العمرانى لبشاير الخير بعد ان كانت منطقة عشوائية



المسجد الجديد



المنطقة الترفيهية



الوحدات السكنية



اول نموذج تنموى بشاير الخير 1

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بشاير 2 و أسفلها المناطقالعشوائية الجارى نقل سكانها



بشاير الخير 1 و بها مسجد و مركز تدريب



بشاير الخير 2 بعد الانتهاء



بشاير الخير 2



بشاير الخير 3 غربا



بشاير الخير 3 و 5 (19)



بشاير الخير 3 و 5 بالقبارى



بشاير الخير اول نموذج للتطوير



بشاير الخير تلالا بالاسكندرية



بشاير الخير غرب الاسكندرية



تخطيط الشوارع داخل المدينة



تسليم شقق بشاير الخير 1 بالاثاث



جراج للسيارات



مخطط بشاير الخير 3