شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نارية من رئيس البرلمان فى أول أيام دور الانعقاد الخامس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب أمس الثلاثاء، دور الانعقاد الخامس والأخير، حيث عقد جلسة افتتاحية نارية برئاسة الدكتور على عبد العال. ووجه خلالها رئيس البرلمان رسائل شديدة اللهجة للحكومة وأعضائها، رافضين تصدير الحكومة المشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسى وطالبوهم بتحمل المسئولية، كما توعدوا الوزراء المُقصرين بحساب عسير خلال دور الانعقاد الخامس. ونرصد أبرز رسائل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للحكومه والشعب والبرلمان : لن نترك مصالح الشعب بعيدة عن قاعة البرلمان لن نسمح للحكومة والمحافظين بتصدير المشاكل لرئيس الجمهورية. الشعب المصرى قدم الكثير.. وينتظر الكثير من البرلمان والحكومة ولن يرحمنا التاريخ. وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية: "نحن معك ووراءك وأرواحنا على أكفنا دفاعاً على هذا الوطن الغالى". البرلمان يقف دعماً للرئيس والجيش والشرطة فى بناء الدولة الحديثة استقرار أمن الوطن مستهدف.. ووحده الجبهة الداخلية لا تجعل هناك خوف. Advertisements مواجهة مشكلات الواقع في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية تحتاج إلي التكاتف والاصطفاف من الجميع حول الوطن . وجه رساله للنواب"جعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم.. ومن الحكمة والرشاد أساساً لقراراتكم". وجه رساله للشعب" أعاهدكم وشعب مصر وقيادته أن تكون هذه القاعة منبراً حراً للجميع، أغلبية وأقلية ومستقلين، وساحة رحبة للرأى والرأى الآخر". لن يُصادر رأى ولن تحجب رؤية، طالما كانت مصر هى المناط، ومصلحة شعبها هى الهدف المواطن المصرى صاحب البطولة في تحسن المؤشرات الاقتصاديه للبلاد. نشهد وبحق على جهد القيادة السياسية فى سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن ونحن نثق فيها ونثق في خطواتها". علينا إعلاء المصالح الوطنية والابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة.. وترك المطالب الفئوية. حريصين على إجراء حوار مجتمعى يستوعب جميع الأطياف الوطنية بمشروعات قوانين نناقشها بهذا الدور تخص الحياه السياسيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الكثير من المظالم.. وآمال الشعب والأمة دائما ما تعيش معه. المواجهة مع قوى الشر وأعداء الوطن مستمرة.. ونخوض معركة وجود. تحصين المجتمع ورفع المعاناة عنه يتطلب بعض الإجراءات والتكاتف بين كل مؤسسات الدولة".

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