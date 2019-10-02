شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى يكشف طرق صناعة المحتوى الإعلامى للإرهابيه لإسقاط الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريب صوتي للقيادي الإخواني بهجت صابر، عن كيفية صناعة الفيديوهات والمحتوى الإعلامي لجماعة الإخوان فى الخارج، موضحاً أن ذلك القيادي يتصل بأحد الأشخاص ليعرض عليه فكرة تقديم برنامج كوميدي عن الرئيس.

وتابع الإبراشي، خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، ان جماعة الإخوان يعتقدون أن تلك الأشياء من الممكن أن تهز صورة الرئيس أمام الشعب، ولكنهم لا يعلمون أن صورة الرئيس تهتز عندما يرفع الشعب يده عنه، موضحاً كيفية عقل الجماعة فى صنع ذلك المحتوى.

وإلى نص التسريب:

بهجت صابر: تخيل أنت بقى عرفت تقلش على السيسى بالموضوع ده

صوت آخر: اه لا معروفة لا ظريفة أنت لازم تكتب شخصية للعروسة مثلا

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بهجت صابر: نعم

صوت آخر: يعنى مستر أنت سميته مستر أيه مستر "Just" ولا مستر أيه

بهجت صابر: لا لا تناكة

صوت آخر: تناكة مستر تناكة اه أنت لازم تبنيله شخصية يعنى شخصية أيه مثلا ما هو الكلام على حسب الشخصية بتاعته

بهجت صابر: هو تنك يعنى أنا

صوت آخر: طب هو تنك مثلا ايه رؤيته السياسية مثلا

بهجت صابر: أه ما هو دي يعنى أنا لما اخترت الاسم أنا اخترته كده سيساوى تنك فاهمنى مش بيعجبك حاجة وقولت نخليه راجل عادى تنك كنباوي كده أو بيطلع بالشخصية التنك ميعجبوش حاجة