شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو" يحدد 100 جنيه غرامة مخالفة لصق الإعلانات والملصقات بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة المترو، غرامة قدرها 100 جنيه تحصل من كل شخص يتم ضبطه يقوم بلصق إعلانات وملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح مسبق من قبل شركة المترو، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

ويقوم بتحصيل هذا النوع من الغرامات أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وأكدت شركة المترو، أن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق والحفاظ على نظافة والشكل الجمالى للمحطات والقطارات ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه.