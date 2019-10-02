شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى يكشف ندم الإخوان على استخدام محمد على..ويؤكدون: استعجلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء دى إم سى"، تسريب صوتى يجمع القيادى الإخوانى محمد سودان، والذى كان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل وقيادى آخر ، وهما يتفقان على الخطط التى تتبعها الجماعة الإرهابية فى نشر الفوضى والعنف بالداخل المصرى.

ووفق التسجيل قال سودان،"حابب أبلغك أن الإخوة هنا فى لندن مش مبسوطين من اللى بيحصل، فعلق الطرف الآخر المقيم فى تركيا، "ليه بس يا أستاذ محمد ..ملهمش حق خالص ..أحنا بفضل الله عملنا تقدم كبير أوى فى اليومين اللى فاته".

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ورد سودان المقيم فى لندن،"لا لا يا راجل ده كان فيه تسرع كبير من نحيتنا ..يعنى احنا كنا شغلين كويس أوى ..وعمالين نجمع فى المعارضة ..يساريين على لبراليين والإخوة هنا فى لندن كانوا داعمين بردو بالذات اليومين اللى فاته.. والدنيا كانت ماشية كويس..وأنا قلت ليكم من البداية بلاش نراهن على محمد على من البداية".

فرد الطرف المقيم فى تركيا قائلاً:"يا استاذ محمد ما هو ماكنش ينفع اننا نفوت الفرصة دى ..والناس كانت بتتحرك جوه مصر وبره الناس سخنت معانا وتعاطفت معانا جداً"، فرد "سودان"، قائلاً:"بس ده كان استعجال ونتيجته مكنتش كويسة ..يعنى أحنا دلوقتى الإخوة اللى كانوا برة السجون دلوقتى ابقيو جوه السجون..وبعدين أمن الدولة شد حيلة اليومين دول ..وأولادنا بقيو محبطين بزيادة والثقة بقيت معدومة..وبعدين أنتم عارفين أن الناس فى مصر بتتلم بكلمتين وفى الأخر احنا اللى بنحاسب على المشاريب".

وتحدث الطرفين عن عمليات إرهابية شديدة خلال الفترة المقبلة، وأن تكون موجعة لمؤسسات الدولة والمجتمع معاً ، زاعمين أنهم يمتلكون قوة ضاربة فى الداخل المصرى تم الإعداد لهم منذ مدة طويلة من اجل تنفيذ هذه العمليات.