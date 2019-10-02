شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «متحف السادات» بسانت كاترين تزامنًا مع «ذكرى النصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالدة فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح استراحة الرئيس الراحل أنور السادات «وادى الراحة» خلال انعقاد ملتقى الأديان، 10 أكتوبر الجارى، تزامنًا مع الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر، وذلك بعد ترميمها وصيانتها لتكون متحفًا يحوى جميع مقتنيات وصور بطل الحرب والسلام، بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وكان الرئيس الراحل يعتكف بالاستراحة ليقرأ القرآن الكريم كاملًا في العشر الآواخر من رمضان في أجواء روحانية هادئة، ويستقبل فيها مشايخ وعواقل بدو سيناء.

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وأثناء تفقد «فودة» الاستراحة المصنوعة من الخشب على مساحة 70 مترًا- من قبل- أمر بتجديدها وتحويلها إلى متحف على غرار المناطق العالمية كقيمة للرئيس الراحل محمد أنور السادات في أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من ذلك قبل مؤتمر ملتقى الأديان.

وأعرب مشايخ بدو سانت كاترين عن سعادتهم بتطوير متحف واستراحة السادات، خاصة أن الزعيم الراحل كان يجلس مع أقاربهم وذويهم عند حضوره للمدينة، وقال الشيخ أحمد أبوراشد، أحد مشايخ «قبيلة الجبالية» إن عواقل البدو كانوا يجتمعون مع الزعيم في وادى الراحة، وكان يتناول معهم الطعام البدوى معهم، كما أهداه بعضهم أوانى طعام وأشياء أخرى من التراث. وأضاف الشيخ موسى أبوالهيم أن الرئيس الراحل صلى مع حكومته خلال زيارته الأولى على «حُصر وادى الراحة»، وكان يستقبله البدو في كل زيارة جديدة من فوق قمم الجبال.

وضم متحف السادات: مكتبه وبعض مقتنياته وصوره في وادى الراحة وهو يقرأ القرآن الكريم ويصلى ويزرع أشجار الزيتون، بالإضافة إلى غرفة نومه الخشبية، بعد أن أعيد طلاء الحوائط التي كانت بورق الحائط، ونحت تمثال له وصورة مرسومة بالزى العسكرى.