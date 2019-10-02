شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: «المصريون يعلقون آمالهم على السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان وجه الحكومة منذ فترة إلى أهمية مواكبة سرعة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف حسب الله، خلال لقاء إعلامي: «هناك فرق سرعات بين الرئيس الذي يحارب الزمن وعدد من الوزراء»، متابعا: «بعض الوزراء يصدرون المشاكل لرئيس الجمهورية، لذلك آمال المصريين معلقة في الرئيس».

وأكد متحدث البرلمان أن البرلمان اتبع أسلوب الرقابة الرشيدة مع الحكومة، وتجنب الاستجوابات، متابعًا: «الرئيس وجه الحكومة بمراجعة بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أن الرئيس يعتمد على الظهير الشعبي وجسر الثقة مع المواطن وليس الأحزاب السياسية.