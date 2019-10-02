شكرا لقرائتكم خبر عن شاروبيم: التضامن تعتمد 30 ألف كارت تكافل لأبناء الدقهلية.. وسنوزعها خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدفهلية، عن اعتماد وزارة التضامن الإجتماعى، 30 الف كارت معاش تكافل وكرامة لصالح أبناء المحافظة وقال «النهارده تم اعتماد الكروت وسيتم صرفها خلال شهر أكتوبر الجاري».
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء الثلاثاء، مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلى المواقع الإلكترونية بديوان عام الدقهلية.
وأكد أنه سيتم رفع برنامج تكافل وكرامة إلى 450 جنيها شهريا لتتناسب مع الظروف الإقتصادية الحالية، وقال: «هناك 140 ألف مستفيد من خدمات التضامن فالدولة لم تنسى هذه الفئة».
وذكر أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وتقف بجوار الفلاح والمواطن الفقير.
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