شكرا لقرائتكم خبر عن سفر وعودة 1890 مصريا وليبيا و 310 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1890 مصريا وليبيا و 310 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1557 إلى الجانب الليبي، بينهم 291مصريا و1266 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 333 مواطنا مصريا، من بينهم 295 مواطنا سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 مواطنا غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، من خلال الدروب والمدقات الصحراوية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 130 شاحنة محملة بالبضائع إلى الجانب الليبي، وعودة 180 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها من البضائع المختلفة داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية، مع الالتزام بعدم دخول الشاحنات المصرية إلى العمق الليبي حرصاً على سلامة وأمن سائقيها.

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وسجلت بيانات حركة السفر والعودة من ليبيا، من خلال منفذ السلوم، سفر وعودة 519 ألف و 853 مصريا، منذ 16 فبراير 2015 وحتى الآن، وعقب صدور قرار الحكومة المصرية بحظر سفر المواطنين المصرين إلى ليبيا إلا بضوابط خاصة، عقب تعرض و 21 مواطنا مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية.

يذكر أن منفذ السلوم، يستقبل يومياً، أعدادا كبيرة من المواطنين الليبيين المترددين على مصر، طلباً للعلاج بالمستشفيات، والطلاب المقيدين بالمدارس والجامعات.