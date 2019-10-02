شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

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وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. وتظهر بعض الغيوم أثناء النهار في جنوب وشرق المملكة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

ويحتمل ظهور بعض السحب المتفرقة شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة . ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية .