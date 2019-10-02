شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ورشة عمل لوزارة البيئة تبحث خطة تحويل الفيوم لقبلة سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الفيوم وجهة خضراء 2020-2030.. خطة الأعمال الاقتصادية للسياحة البيئية"، والتى ينظمها مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة.

ويشارك بورشة العمل الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والتعاون الإيطالى، وبمشاركة هيئة تنشيط السياحة ومعهد التخطيط ووزارة الآثار، ومحافظة الفيوم، وعدد الشركات العاملة فى السياحة البيئية.

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وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز سبل دعم إدارة السياحة البيئية بالفيوم وتنمية مقاصدها بأسلوب مستدام لحماية مواردها الطبيعية والثقافية، وذلك من خلال تعريف أصحاب المصلحة بخطة الأعمال الاقتصادية للسياحة البيئية فى الفيوم 2020- 2030، والتى أعدها مشروع البرنامج البيئى، والحصول على المقترحات والملاحظات على هذه الخطة، للعمل على تحسينها للمرحلة التالية من التطبيق الفعلى.

كما أن هذه الورشة تأتى تأكيدا على تضافر الجهود الوطنية بفعالية فى تنمية السياحة البيئية بالفيوم والتى تضم تراث ثقافى وطبيعى وحضارى وموقع استراتيجى يمثل قطاعا عريضا من الجذب السياحى، ويساعد فى إعادة الحياة للسياحة فى مصر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.