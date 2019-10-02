أخبار مصر

تسكين شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعى بالمدينة الجامعية للأزهر واعفائها من المصاريف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسكين شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعى بالمدينة الجامعية للأزهر واعفائها من المصاريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر،  استثناء الطالبة آلاء الرفاعي الطالبة بأحد كليات جامعة الأزهر  من شروط السكن في المدينة الجامعية، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية، وإعطائها جميع الكتب المقررة مجانا.

 

Advertisements

وذلك فور علمه بظروف الطالبة حيث إنها أخت الطالبة الشهيدة أسماء الرفاعي التي استشهدت في العام الماضي إثر حادث غدر من أحد اللصوص أثناء عملها فى إجازة الصيف ، وقد أصدر رئيس الجامعة تعليماته إلى إدارة المدينة الجامعية باستقبال الطالبة، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور وذلك مراعاة لظروف أسرتها .

 

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد من عمداء الكليات قاموا العام الماضى  بزيارة أسرة شهيدة العلم بجامعة الأزهر الطالبة أسماء الرفاعى  لتقديم واجب العزاء لأسرتها  فى مسقط رأسها  بمحافظة الدقهلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسكين شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعى بالمدينة الجامعية للأزهر واعفائها من المصاريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا