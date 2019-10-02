تسكين شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعى بالمدينة الجامعية للأزهر واعفائها من المصاريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر، استثناء الطالبة آلاء الرفاعي الطالبة بأحد كليات جامعة الأزهر من شروط السكن في المدينة الجامعية، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية، وإعطائها جميع الكتب المقررة مجانا.
وذلك فور علمه بظروف الطالبة حيث إنها أخت الطالبة الشهيدة أسماء الرفاعي التي استشهدت في العام الماضي إثر حادث غدر من أحد اللصوص أثناء عملها فى إجازة الصيف ، وقد أصدر رئيس الجامعة تعليماته إلى إدارة المدينة الجامعية باستقبال الطالبة، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور وذلك مراعاة لظروف أسرتها .
جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد من عمداء الكليات قاموا العام الماضى بزيارة أسرة شهيدة العلم بجامعة الأزهر الطالبة أسماء الرفاعى لتقديم واجب العزاء لأسرتها فى مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية.
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