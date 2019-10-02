شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر يعرض تسريبًا للإخوان يفضح مخططاتهم لاستهداف سيارات القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى خالد أبو بكر، تسريباً جديداً للإخوانى أسامة عمر مع مسئول لجان الحراك يفضح مخططاتهم لإشاعة الفوضى فى مصر واستهداف سيارات القضاة.

وجاء فى التسريب، الذى عرضه خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة": " الإخوانى أسامة عمر: على العموم مافيش أى حاجة هتحصل واخد بالك، غير كدا تهريج كله، عايز بقى الناس تصحى، الناس عمرها ما هتصحى، الناس أصلا بتتعامل مع شعب 95 % منه بهايم، واخد بالك مش أكتر من كدا، هتعمل ايه معاهم.

مسئول لجان الحراك: السؤال مفيش حاجة هيعملوها

الإخوانى أسامة عمر: يعلم الله مفيش حاجة ما تعملش أى حاجة وحافظ على نفسك

مسئول لجان الحراك: اللى عايز يعمل حاجة يعمل حاجة صغيرة كدا وانت عارف ازاى مع نفسه، اتنين تلاته مع نفسك متحكيش أى حاجة هنا

الإخوانى أسامة عمر: مننزلش

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مسئول لجان الحراك: طب انت عارف أبو عبيدة راح فين؟

الإخوانى أسامة عمر: راح فين

مسئول لجان الحراك: انت كنت اتكلمت معاه

الإخوانى أسامة عمر: طبعا

مسئول لجان الحراك: قالك ايه.. اخر مرة اتكلمت معاه امتى؟

الإخوانى أسامة عمر: اخر مرة اتكلمت معاه قالى جهز نفسك عشان ان شاء الله عندنا شغل

مسئول لجان الحراك: وبعدين

الإخوانى أسامة عمر: بيجهزلى مكان عشان نعمل شغل تحت عربيات بتاعة ناس قضاة