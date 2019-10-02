"التعليم" توفر دليل أنشطة التوكاتسو لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس اليابانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف توفر دليل لأنشطة التوكاتسو للمعلمين فى المدارس المصرية اليابانية، حيث يتم مراجعته وطباعتها. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن دليل الأنشطة يشرح للمعلم جميع مهامه داخل الفصول وكيفية تطبيق أنشطة التوكاتسو التى يقوم عليها النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية،موضحة أن الدليل سيكون باللغة العربية وسيوضح للمعلم ألية تطبيق أنشطة التوكاتسو وفهمها. Advertisements الجدير بالذكر أن التوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

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