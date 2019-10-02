شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان النوعية بمجلس النواب تجرى انتخاباتها اليوم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مجلس النواب اليوم الاربعاء، انتخابات هيئات مكاتب لجانه الـ25 وتشمل انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، ويعقد مجلس النواب ثلاث جلسات عامة كالتالى:-

الجلسة الأولى:

ويتم فيها اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب التقدم الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة

ويوضح رئيس المجلس ان المادة"41" من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على" يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان النوعية قبل عرضها على المجلس ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته مكتوبة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها وقد قام مكتب المجلس باللاعلان عن قوائم الترشيح لعضوية اللجان وذلك وفقا للرغبات التى ابداها كل عضو فى الانضمام لعضوية لجنة معينة من اللجان النوعية علما بان النواب الذين لم يتقدموا بطلبات لتعديل عضويتهم من لجنة الى اخرى تم اعتبارهم مستمرين فى اللجان الملتحقين بها فى دور الانعقاد العادى الماضى مع خضوع الجميع للقواعد والاجراءات التى سبق واقرها المجلس وسوف يقوم مكتب المجلس بالنظر فى الاعتراضات التى تقدم لرئيس المجلس ودراستها والتنسيق بين رغباتهم وفقا للقواعد والاجراءات التى اقرها المجلس فى ادوار الانعقاد الماضية وهى

- الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن تسعة اعضاء على الاقل

- ان يتحقق بقدر الامكان تمثيل المعارضة والمراة والشباب فى تشكيل كل لجنة

- عدم زيادة عدد اعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع عدد اعضائها

- مراعاة اولوية الاختيار فى عضوية اللجنة للاقدمية ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة وعند تساوى يراعى الاكبر سنا وترفع الجلسة وتنعقد جلسة ثانية بعد ذلك

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الجلسة الثانية

ويعلن فيها رئيس المجلس نتيجة الاعتراضات التى قدمها النواب على كشوف عضوية اللجان وهل قبل اى اعتراض ولو تم رفضها يتم ذكر اسباب الرفض

ثم يعلن رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية ،ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها مبينا القواعد التى سيتم اجرءا الانتخابات وفقها وتشمل

اولا: تجرى انتخبات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويراس اجتماع اللجنة اكبر اعضائها الحاضرين سنا ويتولى امانة الس اصغرهم سنا من غير المتقدمين للترشح لاى من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان ايضا على عملية الانتخاب

ثانيا : تقدم طلبات الترشح لهيئات مكاتب اللجان كتابة باسم رئيس المجلس وتسلم الى رئيس لجنة الاشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح

ثالثا: اذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب اعلن انتخاب المترشحين بالتزكية

رابعا: لاتبدا عملية الانتخاب الا بعد التاكد من حضور اغلبية عدد اعضاء اللجنة

خامسا : تقدم التظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من اعلان الحصر العددى للاصوات فى اللجنة ويترتب على تقديم التظلم وقف اعلان النتيجة لحين الفصل فيه ويتولى مكتب المجلس فحص التظلم والبت فيه بقرار مسبب واخطار اللجنة النوعية بنتيجة التظلم ويعرض رئيس المجلس نتيجة التظلم على المجلس ولا تقبلاى تظلمات بعد اعلان نتيجة انتخابات اللجان.

الجلسة الثالثة

ويعلن فيها رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وهل تم تقديم اى تظلمات على نتيجة انتخابات فى اى لجنة ونتيجة التظلم ،ثم يقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب الفائزين فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان .

ثم ترفع الجلسة ليحدد رئيس المجلس موعد انعقاد الجلسات التالية والتى سيبدأ فيها المجلس عمله الحقيقى سواء رقابى او تشريعى، وتبدأ اللجان بتشكيلاتها تحديد موعد اجتماعتها.