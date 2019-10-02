تعرف على اختصاصات اللجنة المشكلة برئاسة"التعليم العالى" بقانون ذوى الإعاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، تختص بالآتى: 1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. 2. اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي. 3. اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. 4. دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم. 5. المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوى الإعاقة على الخدمات التى يحتاجونها. 6. ضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين. Advertisements 7. مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى ضوء درجة ونوع الإعاقة. 8. وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع. 9. المشاركة فى وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة. 10. المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوى وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمى. 11. تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع. 12. اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة فى ضوء المستجدات والتطورات . 13. المشاركة فى وضع مناهج تضمین مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم.

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