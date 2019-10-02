شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 400 إمرأة قتلت بسبب العنف الأسرى بتركيا.. وارتفاع نسبة الاعتداءات الجنسية لـ 37% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت الاعتداءات الجنسية في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 37% بالنظر إلى العام السابق له، فيما أرجعت آراء السبب إلى عدم وجود عقوبة قانونية رادعة.

نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض جمزة إلجازدي، أرجعت السبب الرئيسى في زيادة الاعتداءات الجنسية، لأن هناك آليات خطأ تتم مع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والطفل، مشيرةً إلى أن تلك الزيادة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الحكومة التركية.

جمزة لفتت، وفق موقع تركيا الآن لفتت إلى أن جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6% خلال السنوات الـ6 الأخيرة بمعدل 6%، وفقًا لتقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، جاء فيه أن جرائم الاعتداء الجنسي زادت خلال عام 2018 لتصل إلى 32 اعتداءً جنسيًا في الأسبوع الواحد.

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وقالت دراسة حقوقية حديثة 400 امرأة قتلت خلال الأشهر الماضية بسبب العنف الأسري، وأكدت الدراسة أن تركيا تعاني في الآونة الأخيرة من ارتفاع جرائم الاعتداء بحق الأطفال والنساء، في ظل قوانين لا تتعامل بالحدة اللازمة مع مثل تلك الجرائم.

وكان المجلس الأوروبي حذر في تقرير صد العام الماضي الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالب باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.

وقال تقرير المجلس الأوروبي أن 27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم”.