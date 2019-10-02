الصحة تبدأ توزيع إقرارات الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الصحة، فى إرسال الإقرارات الخاصة بالأطفال فى المرحلة الإبتدائية لأولياء الأمور للخضوع للمسح الصحى للكشف عن التقزم والانتيميا والسمنة على أن يتم صرف العلاج بالمجان على نفقة التأمين الصحى. وتقوم بحملة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والانيميا فرق طبية مدربة عن طريق هيئة التأمين الصحى الشامل بالمدارس على مستوى الجمهورية بهدف الكشف عن الأمراض وعلاجها سريعا حفاضا على الأطفال. ويشار إلى أن اصابة الأطفال بالأنيميا يؤثرعلى الصحة العامة للطفل كما أنها تؤثر سلبات على التحصيل الدراسى للأطفال.

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