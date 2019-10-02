شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر يعرض تسريب صوتى للإخوانى أسامة عمر يصف فيه الإخوان بـ"الزبالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض خالد أبو بكر، تسريباً جديداً للإخوانى أسامة عمر مع مسئول لجان الحراك، يكشف فيه أوامر من القيادات بالهروب للسودان. وجاء فى التسريب، الذى عرضه خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة": مسئول لجان الحراك: لينا زمايل قالولنا إن فيه ناس قالتلهم شوفولكم سكة وأهربوا عن طريق السودان، وأن دى أوامر من الناس الكبيرة، وأن كل واحد يجهز حاله ويلم عزاله عشان يهرب عن طريق السودان، وأنا قولتلوا أنت جبت الكلام دا منين، قالوا فى ناس قالت لينا وإحنا بنجهز حالنا ونمشى". الإخوانى أسامة عمر: يمشوا يروحوا فين؟ مسئول لجان الحراك: يمشوا يروحوا السودان Advertisements الإخوانى أسامة عمر: يعملوا أية فى السودان مسئول لجان الحراك: مفيش فى مركب، بيقولوا هناك أمان وأحسن من هنا وكل الناس تخرج وتروح السودان الإخوانى أسامة عمر: مصر صحيح مافيهاش امان بس هيعملوا ايه فى السودان؟ فكرة غير صائبة إلا إذا كان حد مهدد يروح أى حته مسئول لجان الحراك: يعنى اللى عندو تهديد بس اللى يخرج الإخوانى أسامة عمر: هناك فى السودان مش سهل زى ما انت متخيل يعنى.. الإخوان طلعوا زبالة، طلعوا خونة وضحكوا علينا، ماعملوش حاجة والخراب دا هما السبب فيه".

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