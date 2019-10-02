شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنظيم "أوبرا عايدة": عودة العروض رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح محمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة لعروض "أوبرا عايدة"، إن عروض أوبرا عايدة ملحمة تاريخية يتنتظرها العاملون بالقطاع السياحى بالأقصر للعودة منذ سنوات عديدة لكونها تفتح أبواب عودة نوعيات من السياحة القوية التى تنفق بمستوى يساعد الجميع فى تحقيق الخير خلال الموسم السياحى الشتوي.

وأضاف رئيس لجنة التنظيم لأوبرا عايدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العروض تعتبر فى تلك الفترة مشروع تنموى حقيق يساهم فى دعم أهل الأقصر بكافة جوانب الحياة لأهمية تواجد 4 آلاف سائح على مدار حوالى 4 أيام خلال العروض ويقومون بالإحتفال والتنقل والإستمتاع بباقى المعالم الآثرية والسياحية وشراء الهدايا لمحبيهم وخلافه، مطالباً الجميع بحسن معاملة السائحين على مدار الموسم السياحى الشتوى لتحسين نظرة السائح الأجنبى لأهل الأقصر ومصر من جديد بعد التصرفات الغير مسئولة من بعض المخالفين فى السابق والتى تضر كثيراً علاقة السائح بمصر.

Advertisements

فيما قالت صفية أحمد سفيرة أوبرا عايدة وأحد منسقى العروض، إن عودة أوبرا عايدة بالأقصر بمعبد حتشبسوت يؤكد على دور مصر العالمي، وذلك بإعتبارها تحوى ثلث آثار العالم، فضلا على إن مصر مهد الحضارة وأرض التاريخ والحضارة، وأنها رسالة للعالم إن مصر باتت بلد الأمن والأمان.