شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين شقيقة شهيدة العلم أسماء الرفاعي بالمدينة الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، استثناء الطالبة آلاء الرفاعي الطالبة بأحد كليات جامعة الأزهر من شروط السكن في المدينة الجامعية، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية، وإعطائها جميع الكتب المقررة مجانًا.

جاء قرار المحرصاوى عقب علمه بظروف الطالبة حيث إنها شقيقة الطالبة الشهيدة أسماء الرفاعي التي استشهدت في العام الماضي إثر حادث غدر من أحد اللصوص أثناء عملها في إجازة الصيف، ووجه إدارة المدينة الجامعية باستقبال الطالبة، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور، وذلك مراعاة لظروف أسرتها.