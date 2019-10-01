شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: العلاقة مع الحكومة لن تستمر هادئة الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن بعض القوانين التي خرجت من البرلمان تم تطبيقها بشكل جزافي مما أفقدها مزاياها، موضحًا أن المجلس أثنى على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مليون و800 ألف مواطن إلى البطاقات التموينية بعد حذفهم.

وأضاف وهدان في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن النواب وجهوا اليوم رسائل قوية للحكومة، مؤكدًا أن الاستراتيجية القادمة للمجلس ستكون ضرورة مواجهة الحكومة بأخطائها.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن العلاقة بين الحكومة والمجلس لن تستمر هادئة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أدلى بتصريحات خلال جلسة اليوم أكدت على أنه لا يمكن أن يكون هناك حزب واحد، كما أنه لابد من الاستماع لجميع الآراء، وأن المعارضة هي جزء من النظام.