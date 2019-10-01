شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري لقنوات الإخوان: اليوم جددنا الثقة في قائد أنقذ مصر من حكم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة لقنوات جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: «موتوا بغيظكم، نحن نقف صفا واحداً خلف دولتنا وخلف الرئيس في مشروعه الوطني، وهذا لا يمنع من السعي للتعبير عن رأينا في كل ما نراه يعيق هذا المشروع على أرضية وطنية، ومن داخل الوطن وليس من تركيا أو قطر تحت إشراف وتخطيط دول معادية».

وتابع بكري، في حسابه على «تويتر»، في رسالة للقنوات: «نقول رأينا ونحن على ثقة أن صانع القرار الذي نثق فيه يستمع إلى آراء الجميع، بدليل تصحيح بعض سلبيات البطاقة التموينية، اليوم جددنا العهد والثقة للقائد الذي أنقذ مصر من حكم الإرهاب، وسعيه لتحقيق المزيد من الإصلاحات يأتي في إطار التجربة الوطنية ومطالب الشعب، نحن لا نعرف السمع والطاعة لكل ما يقال كما هو نهجكم».

وتابع: «نحن نتفق ونختلف على أرض الوطن ومن داخل الخندق الوطني وليس من خارجه، مصر تمضي إلى الأمام أكثر قوة وأكثر تماسكا ومطالبنا المشروعة في مزيد من الإصلاح تدعم المشروع الوطني ولا تعاديه، الاصطفاف الوطني خلف القيادة هو اليوم أكثر من أي وقت مضى».