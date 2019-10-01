شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال فى محافظات المرحلة الأولى للتسجيل بـ«التأمين الصحى الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، أمس، منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، فى 5 محافظات، هى الأقصر والإسماعيلية وأسوان والسويس، وجنوب سيناء، وشهدت الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتسجيل فى المنظومة والاستفسار عن الخدمات المقدمة بها.

فى الأقصر، توافد المئات على وحدات كومير بمركز إسنا، وأرمنت الحيط، والطود والبياضية، والزينية، ومراكز طب الأسرة بمدينة الأقصر، للاستعلام والتسجيل فى النظام الجديد، وقدم مسؤولو الوحدات شرحًا وافيًا لهم عن كيفية التسجيل والكشف ومساهمات المواطنين.

وأشاد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها دليل على نجاح استراتيجية الدولة فى التعامل مع الملف الصحى، بعدما استطاعت قراءة الملف، والكشف عما يواجهه من مشكلات، ووضعت حلولًا تُرجمت فى تلك المنظومة التى وصفها بـ«الناجحة»، والتى سيحظى خلالها المصريون بمختلف فئاتهم بالخدمات الطبية.

وفى أسوان، بدأت المحافظة استعداداتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى، التى ستبدأ أول يوليو 2020.

وبدأت مديرية الصحة عملية تطوير شاملة لـ62 وحدة صحية كمرحلة أولى لتدخل ضمن المنظومة، من إجمالى 125 وحدة صحية و12 مستشفى عاما ومركزيا ونوعيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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وتابع اللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ، انطلاق أعمال تسجيل بيانات الأسر وفتح الملفات الطبية العائلية والتى تشمل كافة البيانات والمعلومات الصحية الخاصة بالمواطن والأسرة وذلك للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة على أكمل وجه.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، البدء فى أول إجراءات الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى فى باقى محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل.

وشددت الوزيرة على استكمال العمل بدقة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، طبقًا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، مؤكدة أن مصر تشهد مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفقًا للمعايير الدولية، وبشكل يضمن جودة واستدامة تلك الخدمات، فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

ووجهت «هالة»- خلال اجتماعها، أمس، بمديرى مديريات ووكلاء الصحة بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة- بالعمل بالتوازى على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى فى الوقت نفسه بباقى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، أن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه إلى الوحدة أو المركز الأقرب إلى المواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة إلى الرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة كانت أعمار الأولاد دون 18 عامًا، ولم يستخرجوا بطاقات للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثَمَّ يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته، من خلال 100 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس: 15 وحدة ومركزًا فى الإسماعيلية، و11 فى السويس، و18 بالأقصر، و62 وحدة ومركزًا فى أسوان و7 بجنوب سيناء، كما أنه بالتوازى مع عملية التسجيل، ستتم عملية التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركزًا فى المحافظات الخمس، استعدادًا لتشغيل المنظومة بها بشكل كامل.

وأكد «السبكى» أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغير من طبيعة الخدمات الصحية التى تُقدم للمواطن المصرى، حيث إن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى.