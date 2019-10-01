شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب القنوات الفضائية بإذاعة أغان وطنية ليلا ونهارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الإعلامي أحمد موسى، القنوات الفضائية ببث الأغاني الوطنية، بدءًا من اليوم، وحتى يوم ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الموافق الأحد المقبل.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامجه على شاشة «صدى البلد»: «ابدأوا اليوم بالأغاني الوطنية وفي الفواصل وفي الختام.. وأتمنى أن يكون الاحتفال هذا العام مختلفا عن السنوات السابقة»، متابعا: «أتمنى إذاعة الأغاني الوطنية طوال الليل والنهار، والشعب المصري يحب الأغاني».

وطالب موسى بتشغيل الأغاني الوطنية في محطات المترو والقطار ومراكز الشباب، متابعا: «اصنعوا هذه الحالة في كل مكان بالبلد، داخل المؤسسات وفي المدارس»، متابعا: «نحن في جبهة حرب مختلفة الآن عن حرب أكتوبر»، مشيرا إلى أن الجيل الحالي للقوات المسلحة هو امتداد لجيل أكتوبر.