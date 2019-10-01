شكرا لقرائتكم خبر عن حصريًا.. عرض فيلم «الممر» على «ON E» و«dmc» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة “ON E” عرض فيلم “الممر”، في ذكرى انتصار 6 أكتوبر، يوم الأحد المقبل، حصريًا على شاشتها، احتفالًا بالذكرى المجيدة، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر.

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أيضًا تعرض قناة dmc الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف.

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.