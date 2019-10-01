شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لدينا ملاحظات على مصنع البتروكيماويات في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في ردها على سؤال صحفى حول المخاطر البيئية لإقامة مصنع للبتروكيماويات في مدينة إدكو قرب من الكتلة السكنية لمدينة إدكو،«راجعنا تقييم الأثر البيئى لهذا المشروع الذي قدمه لنا الوزير (محافظ البحيرة) منذ فترة قصيرة، وكان لدينا بعض الملاحظات على الدراسة البيئية».

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جاء ذلك في لقاء صحفى عقب لقائها واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالعاملين بجهاز شؤون البيئة في المحافظة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة.

وأضافت الوزيرة: «تم إعادة مراجعة تلك الدارسة، وحصلنا على الموافقة المبدئية وسنتابع في خلال إنشاء هذا المصنع إتجاه الرياح، ومدى استيفاء اسشترطات جاهز شؤون البيئة من جانب القائم على إنشاء المصنع».

ويبعد المصنع عن المزمع إقامته في المنطقة عن الكتلة السكنية لمدينة إدكو 500 متر من الناحيتين الشمالية والغربية و400 متر عن قرية مياح من الجنوب ومن الشرق تبعد 3 كم عن قرية منشية الأمل و7 كيلو عن مدينة بشائر الخير 4 و8 كيلو عن مدينة رشيد الجديدة، وهما من المشروعات القومية للرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحيط بالمصنع منطقة زراعية تنتج ثلث إنتاج مصر من البلح وربع إنتاج مصر من المانجو.