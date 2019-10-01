شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحلبي: مصر تعيش في منطقة ساخنة من العالم.. «الدول عيونها عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشون الخارجية، إنه إذا أرادت أي دولة السلام فيجب أن تستعد للحرب، حيث لا تستطيع أي دولة تحقيق السلام إلا إذا امتلكت كل عناصر القوة ومنها القوة العسكرية، وهذه تُعد نقطة في منتهى الأهمية يجب إدراكها بشكل مستمر، حيث إن مصر تعيش في منطقة ساخنة من العالم.

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وأضاف «الحلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، :«مصر مش عايشة على أطراف العالم في أماكن مفيهاش تهديدات، إحنا عايشين في قلب العالم، ومصر تعيش في قلب القلب، إحنا عندنا ممرات مائية، وعندنا طاقة بكم كبير جدا، وبالتالي فإن العالم كله عيونه على المنطقة خاصة مصر».

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن بعض الدول يهمها أن تكون مصر ليست قوية من أجل أن يأخذوا الطاقة بالسعر الذي يناسبهم هم، مضيفًا: «الرؤية الاستراتيجية العسكرية المصرية كانت في منتهى الأهمية لأنها كانت سابقة كل التهديدات، وكانت سابقة لكل الإمكانيات الاقتصادية التي اكتشفت، يعني كان هيفدني ايه إني اكتشف حقل ظهر للغاز وأنا معنديش قوة تحميه».

وأوضح أن أي دولة في العالم تسعى لامتلاك منظومات تسليح بعيدة المدى، موضحًا أن مصر كانت لها رؤية جيدة في تنويع مصادر التسليح، حتى لا تكون تحت أي كارت ضغط على الدولة، مضيفًا :«في دول حاولت تعمل تنوع مصادر السلاح وفشلت زي تركيا، ودخلت في صدام مع أمريكا».