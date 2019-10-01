شكرا لقرائتكم خبر عن تستوعب 850 راكبًا.. تفاصيل استقبال مطار القاهرة أكبر طائرة ركاب مدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار هاني جلال، كبير طياري مصر للطيران سابقا، إن مطار القاهرة الدولي سيستقبل أكبر طائرة ركاب مدنية لنقل الركاب والبضائع «الطائرة تستوعب 850 راكبا».

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TeN»، أن الطائرة تتميز بكونها جيلا جديدا من الطيران المدني لتقديم الشركة المصنعة معايير حديثة في صناعة الطيران، موضحا أن الطائرة توفر راحة أكبر للركاب وتقدم خدمات عديده لم يتم تقديمها على متن الرحلات: «هي أكثر طائرة صديقة للبيئة والأقل انبعاثا لاستخدامها الغاز المسال».

وأكد كبير طياري مصر للطيران سابقا أن الطائرة قد دخلت الخدمة في عام 2007 ومحركاتها تعطي 30% قوة أكبر من أي محرك متواجد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مطار القاهرة الدولي به أفضل مدرج وعليه تم استقبال العديد من الطائرات الأكبر منها من قبل.