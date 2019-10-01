شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف نسبة زيادة الدعم النقدي والسلعي للمواطنين الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القيادة السياسة المصرية مهتمة بدعم المواطنين بشكل كبير بالدعم السلعي والنقدي وصل لـ328 مليار جنيه من الموازنة العامة وموجه لقطاع الدعم.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TeN»، أن منظومة السلع التموينية قد تطورت في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية بشكل كبير «كان حجم الدعم السلعي في حدود 31 مليار جنيه في عام 2014 حتى تجاوز 89.2 مليار جنيه في الوقت الحالي»، موضحا أن ذلك الارتفاع يعكس توسعه القاعدة المستنفعة من التموين والسلع المقدمة للمواطن.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منظومة التموين يستفاد منها 71 مليون مواطن ومتوقع زيادة دخول أفراد جدد يصل تعدادهم لـ5 مليون مواطن في غضون الشهور القليلة المتبقية من العام الجاري، مشيرا إلى أن منظومة الدعم السلعي والنقدي الموجه للمواطنين قد زاد لأكثر من 30% في غضون الـ3 سنوات الماضية.