شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية بالقاهرة يدين الاعتداء على المنشآت النفطية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المشاركون في منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي، الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين أنها بادرة خطيرة لا تؤثر على المملكة فحسب، ولكن على جميع الدول بالوطن العربي، وتدخُل خطير في الشؤون الداخلية للدول، ولابد من الوقوف ضده ومواجهته بحزم وقوة.

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وشدد المنتدى في ختام أعماله التي انطلقت بالقاهرة في وقت سابق اليوم بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وأفريقية، على أهمية إنشاء مركز دولي للدراسات لمواجهة الأزمات خاصة على المستوى العربي والإفريقي.

وأوصى المنتدى، بحسم التدخلات الإقليمية لبعض الدول في الشأن العربي والإفريقي، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية على مكافحة الإرهاب، والتخطيط لسياسات المكافحة من خلال وضع آليات للتدخلات الإقليمية لبعض الدول المحيطة والمجاورة لمناطق النزاعات في الوطن العربي والدول الإفريقية التي تخدم مصالح هذه الدول المغرضة، لزعزعة استقرار الدول وبث عدم الثقة في المؤسسات الحكومية التي هي أساس قوى الدولة من خلال التعاون الأمني والمعلوماتي واللوجستي والإعلامي والسياسي.

ودعا المنتدى إلى تشكيل لجنة للتصدي لهذه التدخلات تحت قيادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، على أن يكون رفع توصيات المنتدى إلى الجهات المعنية والمتخصصة للدول العربية والإفريقية بالقنوات الشرعية، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لمواجهة هذه التدخلات، وكذلك حسم العلاقة الجدلية بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، لأن عملية مكافحة الإرهاب تثير العديد من الإشكاليات المتعلقة بالموازنة بين تحقيق الأمن، وبين حماية الحقوق والحريات السياسية، خاصة خلال المراحل الانتقالية التي تلت سقوط النظم القديمة في دول عربية، والتي تتصاعد فيها المطالب الخاصة بمزيد من الحريات السياسية.