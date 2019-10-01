شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسريب جديد يكشف فضيحة جنسية لقيادى إخوانى مع فتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريب صوتي للقيادي الإخواني بهجت صابر، وهو يتحدث إلى فتاة يريد ممارسة الجنس معها، موضحاً أن هناك ازدواجية فى تعامل الإخوان، فهو لا ريد ارتكاب معصية فى شهر رمضان، ولكن فى غير رمضان يعد شيئاً عادياً.

وتابع الإبراشي، خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، من يعتقد أن الإخوان يحملون قضية فى الخارج وقضيتهم هي الشرعية، التى انتزعها الشعب المصري لأنها لم تعد شرعية، ومن يتخيل أنهم أصحاب قضية فهو واهم.

وإلى نص التسريب:

الفتاة: أين سنذهب

بهجت صابر: حسنا أنا منتظرك

الفتاة: لدى عمل هذا الصباح

بهجت صابر: حسنا كما تحبين ولكن رمضان على الأبواب

الفتاة: أريد أن أسال سؤالا.. رمضان على الأبواب؟، هل هذا معناه أنك لا تعمل ما تفلعه فى رمضان

بهجت صابر: لا

الفتاة: حقيقى

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بهجت صابر: نعم فى هذا الشهر لا استطيع عمل شيء وأحاول أن أصلى وأكون صالحاً

الفتاة: مرة فى حياتك

بهجت صابر: نعم أنا احتاج لهذا

الفتاة: أنا ساقابل أمى الآن

بهجت صابر: ماذا

الفتاة: أقول لك أنى ساقابل أمى

بهجت صابر/ لو أدرت الذهاب أذهبى

الفتاة: إذا كنت تريد لا أن ترانى فى رمضان.. لماذا تريد أن تراني الآن؟

بهجت صابر: لماذا تشعريننى بأنني إنسان سيئ؟

الفتاة: أنا لا أفعل ذلك أن أقر بالحقيقة.

بهجت صابر: حسنا لو أردتى الذهاب أذهبي أنت امرأة سيئة

الفتاة: أنا لا افهم ولكن ما الفارق