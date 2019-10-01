شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل يلاحق الدوحة.. سقوط قطر فى انتخابات المجموعة الثالثة بالإيكاو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت دولة الإمارات بمقعد فى مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى للمرة الخامسة فى التصويت الذى تم خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولية "إيكاو" فى مونتريال بكندا، حيث تم الإعلان عن النتائج الاثنين.
فشلت قطر فى الفوز بمقعد فى مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى بسبب عدم حصولها على دعم المجموعة العربية أو المنظمة العربية للطيران المدنى، وشاركت فى الانتخابات كى تناطح الإمارات التى حصلت على عدد كبير من الأصوات.
وتجاهلت وسائل إعلام قطرية فشل الدوحة فى الفوز بمقعد فى "إيكاو" مكتفية بالإشارة إلى منحها شهادة تكريم من المنظمة بعد تغلبها على أوجه القصور فيما يتعلق بمراقبة السلامة الجوية لديها، وتحسين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وأثمرت جهود الإمارات فى قطاع الطيران المدنى الدولى مجددا حيث حصلت على 152 صوتا فى الانتخابات التى حضرها سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدنى، وفهد سعيد محمد الرقبانى سفير دولة الإمارات لدى كندا، وسيف محمد السويدى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى.
وانضمت الإمارات إلى منظمة الطيران المدنى الدولى عام 1972، وترشحت للحصول على مقعد المجلس للمرة الأولى عام 2007، قبل أن تفوز مجددا للمرة الخامسة هذا العام على التوالى كما في الأعوام السابقة 2010 و2013 و2016.
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