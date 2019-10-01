شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبى يدمر مرافق تستخدم فى تخزين وتجهيز طائرات تركية مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الليبى إنه رصد عبر أجهزة الاستخبارات التابعة للقيادة العامة أماكن متفرقة فى مطارى معيتيقة ومصراتة تستخدم فى تجهيز وتخزين الطائرات التركية المسيرة، مشيرا إلى أن هذه الأماكن عبارة عن (هنقر) استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها فى مطار معيتيقة الدولى، وعدد (2) دشم فى مطار مصراتة استخدمت لنفس الغرض.

وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، إنه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، مؤكدا إقلاع هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها فى نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

وأشار اللواء أحمد المسمارى إلى أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة فى تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

شن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، غارة جوية جديدة استهدفت المواقع العسكرية بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس والذي تستخدمه المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق كقاعدة جوية لشن عمليات عسكرية ضد قوات الجيش.