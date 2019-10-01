شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الجيش العراقى ينتشر فى شوارع الناصرية لدعم قوات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة العربية فى نبأ عاجل له، أن الجيش العراقى ينتشر في شوارع الناصرية لدعم قوات الأمن فى مواجهة المتظاهرين. وكانت قد أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لما رافق احتجاجات بغداد من أعمال عنف، وأشار بيان حكومي مشترك، إلى سقوط قتيل و 200 جريح في احتجاجات بغداد، مضيفاً: "ندعو المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس". Advertisements

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